AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 7 dicembre 2020:

Ore 12:00 – Nicola Zalewski è tornato negativo al Covid-19: il giovane svolgerà oggi le visite mediche, poi si aggregherà alla prima squadra.

Ore 11:25 – “Nuova settimana di lavoro per tornare presto in campo”, ha scritto Javier Pastore sui social pubblicando una foto della palestra di Trigoria. Il calciatore argentino sta seguendo un programma specifico per recuperare dal suo problema fisico.

Ore 10:50 – “Grandi ragazzi. Andiamo avanti per la nostra strada da grande gruppo”. Questo il messaggio di Gianluca Mancini, difensore della Roma, pubblicato attraverso una storia su Instagram dopo lo 0-0 casalingo contro il Sassuolo.

Ore 10:00 – L’ex arbitro Rocchi parla di Maresca e della direzione di Roma-Sassuolo: “Arbitraggio nel complesso positivo, non è che se uno sbaglia completamente un rigore diventa un brocco…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero, dopo la rabbia di ieri e gli insulti ricevuti, il rischio è che Lorenzo Pellegrini decida di andarsene e di lasciare la Roma a fine stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

