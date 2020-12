Rocchi: “Da Maresca molte decisioni corrette, arbitraggio positivo. Non è che se uno sbaglia un rigore clamoroso poi diventa un brocco”

AS ROMA NEWS – In una lunga intervista a Radio Anch’io Lo Sport, l’ex arbitro Gianluca Rocchi ha parlato della direzione di Fabio Maresca in Roma-Sassuolo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“La partita di Roma, al di là dell’episodio, ha visto molte decisioni corrette dell’arbitro. Quando poi c’è una decisione non del tutto corretta ci si concentra solo su quella. Nel complesso è stata una giornata positiva. Non è che se uno sbaglia un rigore clamoroso poi diventa un brocco. Capire l’errore ha due finalità: la prima non sbagliare più, la seconda capire perché ha sbagliato.

Fonseca? Abbiamo già avuto un incontro con la Roma, è una persona disponibilissima. Nel primo tempo ha protestato per decisioni meno sbagliate di quello che pensava. Affrontare poi l’arbitro in quella maniera può portare a delle conseguenze. Bisogna essere più freddi, dall’altra parte può trovare una persona sotto stress come ieri Maresca, che usa un cartellino rosso condivisibile”.

Fonte: Radio Anch’Io Lo Sport