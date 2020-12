“ON AIR!” – ROSSI: “Maresca patetico, ho il dubbio della malafede”, CORSI: “L’arbitro ce l’ha rubata, ma la Roma è una squadra media”, GALOPEIRA: “Dieci anni fa saremmo andati tutti a Via Allegri, ora stigmatizziamo Fonseca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se stessi oggi in un altro radio, fare un altro tipo di apertura, devo essere onesto. E’ stata una delle peggiori giornate per la classifica, perchè ieri vincono tutte. La Roma nel secondo tempo mi è piaciuta tantissimo, ha creato tante occasioni, c’è stata in campo solo la Roma o quasi. L’arbitraggio? Se non ricordo male con Maresca è imbattuta, ma l’arbitraggio è stato patetico, così come l’espressione dell’arbitro quando ha preso certe decisioni… Se mi dai quel rigore o quell’espulsione forse la partita la vinco, e tu me la devi dare. Malafede? Mi viene il sospetto quando scarica il cartellino rosso a Fonseca che dice solo “basta, basta, basta”…ma allora, Conte non dovrebbe mai allenare…Quello che è successo ieri è un danno… Occhio a lamentarsi che poi te la fanno scontare nelle prossime partite, e questa cosa deve finire…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Dobbiamo remare dalla stessa parte, mettere davanti valutazioni sui singolu non ha senso. Purtroppo Roma non è questa. Mentre a Milano si lodando con articoli i loro giocatori, qui si valutano i giocatori con preconcetto. E questo porta a sfoghi come quello di Pellegrini, perchè non ti senti apprezzato per quello che stai facendo. E la Roma sta facendo bene, poi vedremo dove arriverà…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La partita non è andata come doveva andare. La Roma ieri meritava la vittoria nonostante fosse in dieci e stesse accadendo quello che è accaduto… Per una partita così dieci anni fa si sarebbe andati sotto a via Allegri a protestare. Oggi invece si stigmatizza il comportamento dell’allenatore…. Io la Roma che soffre il Sassuolo nel primo tempo sinceramente non l’ho vista. Pedro fa un primo fallo sciocchino, era difficile prendere in quel modo il pallone, ma il cartellino è esagerato. Per me Maresca non è in malafede, è proprio scarso scarso…

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Abbiamo visto la partita, ci è stata chiaramente impiccata dall’arbitro con delle decisioni fuori luogo. Maresca non è mai stato un grande arbitro, e ieri ha sbagliato tutto e sempre ai danni della Roma. Il rosso a Pellegrini grida vendetta, ma al di là degli episodi mi è sembrato proprio un arbitraggio proprio contro la Roma dall’inizio alla fine. L’arbitro ci ha stra-danneggiato. Una Roma non fenomenale, che però ha giocato bene nel secondo tempo. Il Sassuolo è una squadra organizzata, ma la Roma nel secondo tempo senza organizzazione, perchè non ha un’organizzazione, ha dominato mettendoci grinta e avendo giocatori molto più forti. Se pensiamo di essere stati derubati per chissà quale piano contro la Roma, secondo me sbagliamo. La partita ci è stata rubata, è vero, ma la Roma non ha fatto gol contro il Sassuolo, non contro il Real Madrid…Questi sono i tempi di questa Roma, una squadra media con un allenatore medio, questa è la foto della Roma in questo momento…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me non piace parlare degli arbitri, ma certo dopo ieri bisogna parlarne. Gli errori non sono stati tanti, ma ci sono delle cose come l’ammonizione di Mirante che è stata abbastanza simbolica di come sono andate le cose. Però h visto l’approccio di Napoli, la squadra è entrata in campo in quel modo, non aggressiva né coraggiosa. Il Sassuolo di ieri si doveva battere. Sono contento per il secondo tempo, ma pure là ai dominato e dovevi fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo. Hai quattro fatto partite contro 4 squadre che ti stavano davanti e hai fatto 4 punti. E ora il Milan comincia a essere preso in considerazione per la Champions…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha fatto quello che poteva e doveva fare. Mi prendo la reazione del secondo tempo, mi prenfo quella squadra di carattere, cementata intorno a un’idea di gruppo vista poche volte in questi mesi. Poi è chiaro che hai fatto un punto in due partite, e domenica a Bologna ci può stare che non vinci e la classifica diventerebbe brutta. Ma quello che ho visto ieri mi fa ben sperare. Fonseca ha perso il suo tradizionale aplomb, e la cosa non mi è dispiaciuta, ha dato una scossa alla squadra che ho visto compatta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sento che la gente chiede ai Friedkin di farsi sentire, di farsi rispettare… Ma che devi farti rispettare, hanno messo apposta il Var per togliere le situazioni dubbie, e invece come vediamo non ci sono riusciti. C’è discrezionalità pure sul Var, e questo non va assolutamente bene. Maresca lo fermeranno una giornata, poi tornerà a fare danni… Villar? Su lui ci andrei cauto. Ha fatto una discreta partita, ma vedo che c’è un movimento di opinione su di lui…che poi se questo è Diawata, sono d’accordo con voi…Io una verticalizzazione di Villar non me la ricordo, questo non vuol dire che sia scarso, ma io spero che torni presto Veretout con Pellegrini, per permettere a Mkhitaryan e Pedro di fare la differenza…”

Marco Juric (Rete Sport): “C’è un moto di esaltazione su Villar. Sì, il ragazzo si sta esprimendo bene, ha giocato bene in Europa League dove gli avversari sono quelli lì… Ma secondo me deve ancora crescere, deve imparare molto. Sa gestire bene la palla, ma vedo troppa esaltazione sui social nei suoi confronti. Sta prendendo fiducia e confidenza, ma da qui a dire che “come gioca lui ne ho visti pochi” io ci andrei molto più cauto…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Quando è stato consentito di giocare, la partita è stata abbastanza equilibrata. La Roma nel secondo tempo è cambiata rispetto alle passate stagioni, ora la squadra ha una personalità diversa e non ha abbassato il raggio di azione, ma anzi ha cominciato a spingere e non c’è stato più confronto. Il protagonista assoluto però ieri è stato l’arbitro. Nessuno al mondo può avere un’opinione diversa per il fallo di Obiang, quello era solo e soltanto rosso. E quello che è successo sul rigore è ancora più grave: la mano si apre e va perpendicolare al busto, e non puoi non andarlo a rivedere…. Lo stesso Ayhan alza gli occhi al cielo quando sente l’arbitro fischiare, era consapevole di quello che aveva fatto…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Il fallo di mano era assolutamente rigore… Non c’è uniformità di giudizio tra il cartellino giallo dato a Pedro e quello dato a Obiang… L’errore di Maresca. Pellegrini? Secondo me come molti giovani vive troppo sui social. E’ stato criticato molto per il gol che s’è mangiato. Ma lui ha giocato un grande secondo tempo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Maresca doveva espellere Obiang, però la Roma ha giocato bene in 10 contro undici, però ha giocato malissimo 11 contro 11. Il rigore? Non so che dirti, forse era rigore. Però l’anno scorso abbiamo fatto un casino perchè davano tutti questi rigori, e ora ci lamentiamo. E’ vero, al Milan lo stesso rigore lo hanno dato… Pedro? La prima ammonizione non conta, quella che conta è la seconda. Lui sapeva di essere già ammonito… Maresca ha sbagliato, ma è il Var che lo deve richiamare… Io vorrei parlare della Roma, che ha giocato un primo tempo inguardabile. Poi invece in dieci gioca meglio. Io non capisco perchè la Roma non si è presentata nel primo tempo. E De Zerbi ieri ha dimostrato di non essere pronto per una grande squadra… Pellegrini ha giocato un secondo tempo fantastico…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se tu non dai quel rigore e non espelli Obiang fai pensare a un atteggiamento un po’ vessatorio nei confronti della Roma, perchè non è possibile. La sensazione che ho avuto io è che Maresca, dopo l’espulsione di Pedro, ha voluto dimostrare di non essere condizionato e ha continuato a fischiare tutto contro la Roma. Al Milan quel rigore lo hanno dato…L’atteggiamento degli arbitri è spesso tracotante e si manifesta in questi episodi: ma come non ti viene in mente di non andare a rivedere il fallo di Obiang o il fallo di mano? E’ l’atteggiamento arrogante e tracotante degli arbitri. Ha voluto far vedere che non era condizionato dall’espulsione di Pedro, e questo ha condizionato la partita…Il problema della nostra classe arbitrale è di voler essere superiore a tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma come il rigore non c’era? Ma dai, ragazzi…Per me non c’è dubbio, e anzi mi meraviglio di come si possa pensare il contrario… Dzeko mi sembra al 50-60%, non di più… Lui in una partita così dove ha avuto due occasioni, mi è sembrato troppo indietro di condizione, altrimenti il gol lo avrebbe trovato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il rigore al Milan lo hanno dato perchè ora il mondo vuole il Milan… Quello della Roma era assolutamente rigore, il Var lo consultano a targhe alterne, ma perchè…? Ma che figura fanno questi arbitri, ma che devono pensare i Friedkin del campionato italiano?…”

Redazione Giallorossi.net