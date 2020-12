Pellegrini bocciato solo da Il Tempo, La Repubblica dà 5,5 a Dzeko. Risorge Karsdorp, male Ibanez

AS ROMA NEWS – Anche oggi i voti dati dai quotidiani ai giocatori della Roma scesi in campo ieri nel discusso 0 a 0 contro il Sassuolo fanno discutere. In particolare spicca il 5 dato da Il Tempo (A. Austini) a Lorenzo Pellegrini. L’insufficienza molto severa non viene affatto condivisa dagli altri giornali, che invece premiano il centrocampista con voti che arrivano fino al 7 del Corriere dello Sport.

Il peggiore in campo non poteva essere che lo spagnolo Pedro, ingenuo a farsi cacciare prima dell’intervallo, e lasciando i giallorossi in inferiorità numerica per oltre un tempo di partita. Bocciato anche Ibanez, insufficiente per tutti i quotidiani. Bene invece Rick Karsdorp, che si merita addirittura un 7 da La Repubblica, che però inspiegabilmente assegna un 5,5 a Dzeko.

Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (ARCHETTI)

Mirante 6,5; Ibanez 5, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (AUSTINI)

Mirante 6; Ibanez 5, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 5, Villar 6,5, Spinazzola7; Pedro 4, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Mirante 6; Ibanez 5, Cristante 6, Kumbulla 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA

Mirante; 6 Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 7, Pellegrini 6,5, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 3, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6,5, Pellegrini 7, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Villar 6,5, Spinazzola 7; Pedro 5,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 6,5. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Mirante 6; Ibanez 5,5, Cristante 6, Kumbulla 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 5,5, Villar 6, Spinazzola 6,5; Pedro 4, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. Subentrati: Diawara SV, Mayoral SV, Jesus SV. Allenatore: Fonseca 6.