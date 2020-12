Fonseca contro Maresca: ecco cosa rischiano l’arbitro e l’allenatore giallorosso

AS ROMA NEWS – Maresca ne combina più di Carlo in Francia, e Fonseca si infuria. L’allenatore portoghese perde le staffe già all’intervallo e si scaglia contro il fischietto di Napoli, che decide di estrarre il cartellino rosso per le parole e il tono dell’allenatore giallorosso.

Ma cosa ha detto Fonseca all’arbitro? Per il momento si conosce solo la versione dell’allenatore della Roma, che al termine della partita ha dichiarato di aver detto solo “basta” all’indirizzo di Maresca, e che l’arbitro avrebbe dovuto rispettare di più la sua squadra.

La Roma per il momento, riferiscono oggi alcuni quotidiani, ha espresso il proprio malumore all’arbitro napoletano solo tramite Guido Fienga che al termine della partita ha chiesto spiegazioni all’arbitro. A Trigoria ora aspettano di conoscere le decisioni del Giudice Sportivo e il referto dell’arbitro.

Fonseca rischia un turno di stop, e di non essere in panchina per Bologna-Roma. Lo stesso vale per Maresca. Il direttore di gara potrebbe saltare un turno dato che la prestazione di ieri pomeriggio non è piaciuta nemmeno ai vertici AIA.

Fonte: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport