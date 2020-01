PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Aspettando la svolta Friedkin. Un attaccante serve come il pane. Io, tottiano convinto, deluso da Totti

ASPETTANDO LA SVOLTA FRIEDKIN – Il mercato non decolla e molto probabilmente dovremo rassegnarci a un inverno moscio, senza acquisti e con poche e indolori cessioni. La vera attesa per questo gennaio è il possibile arrivo di Dan Friedkin: attenzione per dare per scontata la buona riuscita dell’affare, perchè senza le firme e i comunicati ufficiali le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E sarebbero brutte sorprese: il silenzio totale del desaparecido Pallotta, che a Roma non ci mette più piede neanche per sbaglio, rende necessaria una svolta. La permanenza forzata del bostoniano creerebbe un alone di insoddisfazione nella tifoseria e impedirebbe al club di imprimere un segnale di discontinuità che, ormai si è capito, è diventato indispensabile.

UN ATTACCANTE SERVE COME IL PANE – Vi prego, non fatemi più sentire la dichiarazione “questa Roma è difficilmente migliorabile”. Frase banale quanto inesatta. Questa rosa è assolutamente migliorabile, ma servirebbero soldi e intuizioni per riuscirci. Non mi stancherò mai di ripetere che manca un attaccante che sappia garantire gol in assenza di Dzeko, e perchè no, anche in sua presenza.

Basti guardare all’Atalanta, un club che non dovrebbe nemmeno competere come rosa con la Roma: se manca Zapata c’è comunque uno come Muriel. La Roma, che ha alternative valide in ogni ruolo, ha una sola punta a cui affidarsi per tutta la stagione: lacuna gravissima da colmare prima possibile.

IO, TOTTIANO CONVINTO, DELUSO DA TOTTI – Per me Francesco Totti resterà per sempre il simbolo della Roma. Calcisticamente parlando è un pezzo di cuore, l’ho amato immensamente, e per certi versi lo amo ancora adesso. Però devo ammettere che le sue ultime esternazioni pubbliche non mi sono piaciute: il suo malanimo contro questa proprietà, per la quale ha lavorato dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, sta diventando eccessivo. Mi piacerebbe tornare a sentire più il Totti sfrontatamente romanista di quello sempre pronto a lanciare bordate all’indirizzo del club che amo e che lui ha rappresentato. E che per certi versi rappresenterà per sempre.

Ti auguro una buona serata, fedele lettore. E alla prossima.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net