Ufficiale: Kolarov rinnova con la Roma fino al 2021 (COMUNICATO)

KOLAROV RINNOVA CON LA ROMA – E’ ufficiale: Aleksandar Kolarov rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2021. Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso tramite un comunicato che è appena apparso sul sito di riferimento del club e che riportiamo integralmente:

“AS Roma è lieta di annunciare che Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2021.

“Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me”, ha dichiarato il laterale serbo. “Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.

Kolarov è arrivato alla Roma nell’estate del 2017 e finora ha collezionato 113 presenze, segnando 17 gol.

“Siamo felici di poter annunciare questo rinnovo”, le parole del CEO Giudo Fienga. “Alex ha sempre garantito un altissimo livello professionale dentro e fuori dal campo. Questo ci consente di poter continuare a contare su di lui”.

Fonte: asroma.com