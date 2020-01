PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Atalanta super-favorita nella corsa Champions. Suso e Politano, no grazie. Pau Lopez, quando lo pariamo un rigore?

ROMA NETTAMENTE SFAVORITA NELLA CORSA CHAMPIONS – Sarà una volata Roma-Atalanta per la corsa al quarto posto? Lo spero. Perchè le due squadre hanno gli stessi punti, eppure a vederle giocare sembrano lontane parenti. La formazione di Gasperini ha dalla sua una forma fisica invidiabile, ma anche una cattiveria e una fame che magari avercela da queste parti. E ha degli attaccanti, da Gomez a Ilicic, da Muriel a Zapata, che sanno fare, e far fare, gol con estrema facilità. La Roma di contro è troppo dipendente da Dzeko, e se non segna lui la squadra fa una fatica del diavolo a fare gol. Un limite enorme. Lo ripeterò fino alla fine: servono rinforzi in attacco. Petrachi lasci perdere Ibanez e Vital. Il sacrificio va fatto in avanti. Altrimenti la corsa Champions si fa davvero durissima.

SUSO, DE PAUL, POLITANO: DOBBIAMO PROPRIO? – La Roma sta pensando di acquistare un rimpiazzo di Zaniolo per colmare la pesantissima lacuna da qui a fine campionato. I nomi? Suso, De Paul, Politano. In tre, quest’anno, hanno totalizzato in tutto cinque gol, e una riflessione va fatta. Il migliore tra questi è di sicuro l’esterno dell’Udinese, ma penso che sia un affare molto complicato per le richieste (alte) dei friulani e poco conveniente. Se davvero servono 30 milioni, li spenderei per qualcun’altro. Politano e Suso, sinceramente, li lascerei dove sono. Giocatori mediocri che non farebbero la differenza. A questo punto spero che Petrachi riesca a tirare fuori dal cilindro un nome meno banale di questi. Un bravo ds deve avere intuizioni e idee che compensino la mancanza di un sostanzioso budget.

PAU LOPEZ E I RIGORI – Per carità, si tratta sicuramente di un ottimo giocatore. Ma penso che un portiere pagato 24 milioni di euro debba saper parare anche i rigori. E invece ogni qual volta viene fischiato un penalty contro la Roma, l’unica speranza che abbiamo è che il giocatore che va sul dischetto tiri fuori. “Non sono bravo a parare i rigori, lo ammetto“, ha confessato Pau Lopez recentemente rispondendo alle domande dei tifosi. Lacuna grave che dovrebbe cercare di colmare lavorandoci sopra, perchè un rigore parato è come un gol segnato e spesso può risultare decisivo. Vedi Handanovic sabato scorso.

Sono giorni che non riesco a dormire come si deve: mio figlio non chiude occhio per la tosse e di conseguenza nemmeno io. Maledetto inverno. Sarà per questo che oggi i miei pensieri hanno questa vena pessimista? Mah. Mi auguro che le tue nottate, fedele lettore, siano più serene delle mie. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini