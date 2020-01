PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Micki, Kalinic e i prestiti da rispedire al mittente. Il rinnovo di Pellegrini? Sì, ma con Friedkin

MICKI, KALINIC E I PRESTITI DA RIMANDARE INDIETRO – Benedetti prestiti. La notizia funesta dell’ennesimo infortunio di Mkhitaryan è una brutta mazzata, e l’unica considerazione che mi viene da fare adesso è “meno male che non lo abbiamo comprato”. L’armeno sarà pure bravo, ma i guai fisici che lo tormentano lo stanno rendendo praticamente inutile alla causa.

E visto il prezzo da pagare tra ingaggio e cartellino, non credo che la Roma stia pensando di intavolare una trattativa con l’Arsenal per tenersi il calciatore al termine del prestito. Lui e Kalinic, seppur con storie differenti, verranno rispediti al mittente con un arrivederci e grazie. A questo punto l’unico che sembra meritare un sacrificio è Smalling, ma la Roma non deve indugiare troppo se vuole davvero puntare sull’inglese.

RINNOVO DI PELLEGRINI? SI, MA CON FRIEDKIN – Mi hanno colpito molto le parole del ceo Fienga sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini che, dopo quelli di Kolarov e Cristante, manca ancora all’appello. “Preferiamo prima concentrarci sul consolidamento dei nostri programmi affinché lui e i compagni altrettanto ambiziosi trovino qui le migliori condizioni per far bene, restare e vincere”, le dichiarazioni di Fienga al riguardo. “Sono certo che quando ci siederemo al tavolo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del suo contratto convinti che le prospettive future che il club potrà presentargli rafforzeranno la sua volontà (o convinzione) di proseguire la sua carriera con la Roma“.

In pratica Fienga ci sta dicendo che prima di poter rinnovare a un top player la Roma ha bisogno di diventare un club più forte, che possa ambire a vincere e in questo modo a convincere i suoi migliori calciatori a restare. E soprattutto ci sta dicendo che in questo momento la Roma non lo è. In altre parole: si aspetta Friedkin. A meno che la Roma, dopo otto anni di gestione Pallotta, non abbia ancora bisogno di tempo per consolidare chissà quale progetto che possa soddisfare le esigenze del Pellegrini di turno. Insomma: o qui arriva Friedkin, oppure butta male…

Che tu sia d’accordo o meno con me, fedele lettore, ti auguro comunque una splendida serata. E sempre forza Roma, quello è ovvio.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net