PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Zaniolo, quanto ci manchi! Petrachi e le dichiarazioni da brivido. Primi dubbi su Fonseca

ZANIOLO, QUANTO CI MANCHI – Ho sempre pensato che Nicolò fosse uno dei giocatori più forti che avesse questa Roma, ma non pensavo che la sua assenza incidesse così tanto sul rendimento complessivo della squadra. Lui, Dzeko, Pellegrini, il Diawara delle ultime partite e Smalling sono i giocatori che rendono più forte questa squadra. Senza di loro la Roma diventa una formazione modesta, da metà classifica. Da quando abbiamo perso tre di questi (perchè il Pellegrini di questo momento è come se non ci fosse) la squadra ha avuto un calo di rendimento notevole, mettendo in risalto tutti i limiti di una rosa che abbiamo sopravvalutato.

I PRIMI DUBBI SU FONSECA – La Roma di inizio stagione, anche quella delle prime amichevoli estive, dava l’impressione di essere una squadra che stava lavorando su dei concetti e un sistema di gioco che si intravedevano appena, ma che dava comunque l’idea netta di avere una riconoscibilità ben precisa. Quella era una Roma che dava la sensazione di poter crescere, e invece non l’ha fatto. Anzi. Quella che ci troviamo di fronte ora è una squadra senz’anima, né carne né pesce, pericolosamente involuta, che non sa attaccare e nemmeno difendere. Da Fonseca, anche per come ci era stato raccontato, mi aspettavo molto di più. E credo sia giusto che anche lui, in questo momento, venga messo in discussione.

PETRACHI E LE DICHIARAZIONI DA BRIVIDO – Voglio per un attimo tornare sulle dichiarazioni di qualche giorno fa del nostro ds, delle quali non ho avuto modo di parlare. Quando il direttore sportivo ha affermato che la squadra era calata dopo il derby perchè appagata ho avuto un brivido di sgomento. Davvero siamo arrivati a questo? A sentirci appagati per un pareggio contro la Lazio? Ragazzi, un pareggio. E contro la Lazio, mica il Real Madrid. Se così fosse, sarebbe da radere tutto al suolo e ricostruire daccapo, perchè avremmo toccato veramente il fondo.

Buona serata, fedele lettore. Spero che te la passi bene. Io sto cercando di riprendermi dai postumi di un’influenza intestinale che mi ha letteralmente distrutto. La partita di ieri, ahimè, non mi è stata di grande aiuto per riprendermi. Alla prossima, e sempre forza Roma.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net