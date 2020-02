ULTIME DA TRIGORIA – Çetin torna in gruppo. Individuale per Zappacosta, Mirante, Zaniolo e Pastore

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara contro il Lecce, in programma domenica prossima alle ore 18.

Il gruppo è stato diviso in due, solo lavoro defaticante per chi ha giocato ieri in Europa League contro il Gent.

Çetin è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Zappacosta, Mirante, Zaniolo e Pastore hanno svolto lavoro individuale.

Redazione Giallorossi.net