“ON AIR!” – CORSI: “La Roma non gioca, Fonseca sotto accusa”, GALOPEIRA: “Riportare Spalletti? Magari, ma deve firmare per dieci anni”, TRANI: “Col discorso del problema mentale si maschera tutto”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Io l’uno a zero in casa me lo prendo sempre nella gara di andata. Under è un mistero, sembrava devastante e ora non gioca più neanche un minuto… Kolarov ieri mi ha preoccupato. Mi è sembrato a tratti uno che non ce la fa più…Sembra che riposare gli faccia male, addirittura mi sembra che stia peggiorando non giocando…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma secondo me fisicamente non sta bene, e cominciamo a levare i problemi di testa. Non c’è più una traccia di gioco…mo riprovi con Cristante basso, ma lui non è un play… L’allenatore non sta dando più niente, e questa è la cosa preoccupante. Ora ti si presenta il maestro Liverani, che a differenza del signor Thorup invece di avere Depippen, perchè Depoitre non può giocare a pallone, ha il signor Lapadula lì davanti…se lo aveva il Gent, ieri vinceva… Pau Lopez? I gol preso del derby è un segnale di un giocatore poco concentrato, e allora bisogna dargli una sveglia…o si mette Fuzato. Se lui è stato preso per giocare coi piedi, è meglio che gioca solo con le mani… Pau Lopez va accollato a qualcuno, perchè qualcuno lo ha scelto… Eppure qua col problema di testa si maschera tutto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho visto una Roma ieri sera...madre de dios… Vittoria buona, ma la partita…Il Gent è una squadretta, e dovresti passare… Per il resto partita vergognosa da parte di quasi tutti… Perez ha sbagliato tante cose, ma ha segnato quel gol che lo fai se sai giocare a pallone… Spinazzola dice che non vuole giocare a destra, e ieri ha giocato svogliato e si è fatto sostituire…ma può succedere una cosa del genere qui a Roma? Pau Lopez è nel panico, Kolarov fa ridere, Pellegrini ha giocato malissimo, Mkhiataryan non si può guardare… Si può mettere sotto accusa Fonseca? Ragazzi, la Roma non gioca, non c’è niente…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La partita di ieri? Non posso dire di essere soddisfatto di quanto visto. Ma proprio in virtù di questo, prendiamoci il risultato…datemi retta…sta partita poteva finire 1-2 o 1-3, che avrebbe sancito l’addio anche a questa competizione. Il Gent è un branco di pippe al sugho, che davanti alla porta hanno fatto cose inguardabili… Pellegrini? Mi dispiace tantissimo per questo ragazzo, a me piace tantissimo, ma dopo Florenzi ho smesso di innamorarmi dei giocatori di Roma… Riportare Spalletti? Lo dite a me, io lo riporterei stasera…ma gli devi fare un contratto per dieci anni e vanno via tutti, presidente, dirigenti…prendi lui e gli fai fare tutto, allenatore, ds e manager…magari…magari…ma dopo rimane per dieci anni però… Uno degli errori più grandi di Pallotta è stato mandare via Sabatini, la Roma è rimasta 5 anni in Champions grazie alle intuizioni di Sabatini…”

David Rossi (Roma Radio): “Come siamo passati da Fiorentina-Roma alla squadra timorosa, lenta e impacciata di ieri. Se possibile nel secondo tempo è andata anche peggio, e il Gent avesse pareggiato in quella prima mezz’ora non ci sarebbe stato niente di male… Poi finisce la partita e per fortuna c’è un signore che si chiama Paulo Fonseca che mette le cose a posto: è un momento complicato, ma per ridare fiducia alla squadra serviva vincere e non prendere gol. Ma la partita non è stata straordinaria, tutt’altro, e non ci sentiamo rinfrancati. Però è un punto di ripartenza sulla quale la squadra può provare a costruire qualcosa a partire dal match di domenica contro il Lecce. E’ incredibile come Fonseca non sbagli mai una dichiarazione, io non me lo ricordo un allenatore sempre così impeccabile…dice cose normali, e a Roma la normalità è un tesoro preziosissimo…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La Roma si è fermata a Firenze. Ma come fai a dire che questa squadra gioca così per la paura, io non ci riesco. Dopo Natale tornano in campo e improvvisamente hanno tutti paura… Poi nel derby, la partita dove dovresti avere più timore, ti sparisce la paura…ma che è, una squadra di psicopatici… Ma quale paura, per favore, è che i giocatori non sanno cosa fare…prima quando c’erano Zaniolo e Diawara ci riuscivano… Ma sta paura quando passa, se nemmeno ti sblocca un gol dopo dieci minuti? Ma coraggio di che? Ma paura di che? Ma quali sono sti problemi mentali?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il risultato di ieri conta, ma non sembra si stiano facendo passi avanti. Penso che quella di ieri è stata una delle peggiori partite della stagione…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se nel secondo tempo i mille tifosi del Gent hanno spinto la loro squadra a crederci, pensiamo cosa può succedere lì….Se vai sotto, poi non riemergi più…e questo non sarebbe accettabile, perchè non si può uscire col Gent… Chi è più forte tra il Lecce e il Gent? Senza dubbio il Lecce… Perez? E’ un giocatore che vede la porta, e questo è un particolare importante, ma deve ancora entrare nel contesto tattico. Viste le alternative, Kluivert non può non giocare: Perotti dopo aver fatto una corsa per due minuti lo perdi… Pellegrini è effettivamente un mistero, ero convinto che ieri potesse prendersi per mano la Roma, e invece la prova di ieri è stata sconcertante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Di ieri sera mi è piaciuto poco, forse solo il risultato e l’azione del gol. Perez? E’ un giocatore che ha sempre bisogno della palla al piede, ma poi fa sempre la stessa finta. La Roma ha giocato troppo sotto tono. Faccio fatica a capire certe cose. Serve una squadra più viva, con più qualità e fisicità…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma è depressa, ma l’allenatore deve parlarmi di questione tecniche, tattiche e fisiche, altrimenti parlo con lo psicologo…Di ieri sera si salva, parzialmente, solamente il risultato. Questa vittoria può dare la tranquillità per cercare di ripartire. Devo ancora capire come giochi la Roma però. Ci sono giocatori che fanno bene solamente un tempo e poi spariscono, questo non può dare tranquillità. I tifosi fischiano Pellegrini solamente perché è romano, come al solito. E Cristante? E Perotti che non ha mai preso palla? Anche Dzeko stesso ha fatto solamente l’assist..”

Franco Melli (Radio Radio): “Non è stata una partita entusiasmante, ma il Gent è stato talmente pericoloso … La Roma è una squadra malata, e voi continuate a giudicarla come se stesse bene. La squadra c’ha paura, i ragazzi sono depressi, lo ha detto l’allenatore, ma non so il perchè… Dzeko? Sono due mesi che fa solo una cosa buona all’interno della partita…”

