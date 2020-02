SMALLING: “Resto alla Roma? Se centriamo gli obiettivi se ne può parlare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling torna a parlare della possibilità di restare alla Roma anche l’anno prossimo, stavolta in un’intervista rilasciata alla BBC.

Il difensore inglese stavolta però chiarisce pubblicamente come la sua permanenza in giallorosso sia legata a doppio filo alla qualificazione in Champions, obiettivo primario della stagione della Roma.

“Sono venuto qui per dare il mio contributo“, ha dichiarato Smalling all’emittente inglese circa la possibilità di proseguire la sua avventura nella Roma a fine campionato, “Se riusciamo a chiudere bene la stagione e a centrare i nostri obiettivi credo che se ne possa parlare“.

Servirà dunque riuscire nell’impresa di sorpassare l’Atalanta, avanti di sette punti potenziali in classifica, o vincere l’Europa League per riuscire a convincere Smalling a restare in giallorosso. Il suo riscatto dunque appare al momento molto più complicato del previsto.

Fonte: BBC