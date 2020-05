Per lo stadio c’è da convincere Vitek, Tor di Valle aspetta: servono 50 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Cambiare area è impossibile, andrebbero in fumo gli oltre 70 milioni spesi finora. Nonostante il momento difficile vissuto da Roma e dalla Roma, il progetto stadio a Tor di Valle prosegue, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

È notizia di due giorni fa: l’immobiliarista ceco Radovan Vitek, col suo gruppo che fa affari in tutta Europa, ha interrotto la trattativa per rilevare le aziende del gruppo Parnasi strette dai debiti, tra cui Eurnova. Di questa trattativa facevano parte i terreni di Tor di Valle, valutati circa 50 milioni. I terreni su cui costruire l’impianto e il business park sono ancora di suo interesse. Non a caso, si era interfacciato direttamente con i proponenti del progetto. Quindi la strada è in salita, senza dubbio, ma la partita non è ancora chiusa.

Se, invece, dalla Repubblica Ceca arrivassero brutte notizie, con Vitek pronto a lasciar andare tutto, Pallotta e i suoi soci dovrebbero cercare nuovi investitori. Italiani o esteri conta poco, dovrebbero avere liquidità, mezzi e risorse per subentrare in corsa nel progetto.

Fonte: Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli)