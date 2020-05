Roma, linea verde ok. Ma i conti non tornano

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dalla ripresa o no della Serie A, dipende molto del futuro della Roma, racconta l’edizione odierna di Tuttosport (S. Carina).

Perché se è vero che la linea-verde intrapresa dalla società già in questa stagione sarà la stella polare anche nel prossimo futuro – secondo uno studio del Cies, i giallorossi in Italia sono la quinta squadra per utilizzo under 22 (11,1%), la prima di gran lunga tra le big (la Lazio per intenderci ha lo 0,4%, Atalanta 0,9% e Napoli 2,8%) e in controtendenza con il sistema Serie A (7,7%) che è al 76° posto nel mondo – lo scenario che attende i giallorossi non può non fare i conti con lo stop della trattativa Friedkin e Pallotta.

Gli spifferi che arrivano da entrambe le parti in causa è che il congelamento dell’affare rischia di prolungarsi. Se e quando le parti torneranno a trattare lo stabilirà il Covid-19. E certamente, non alle cifre che avevano pattuito lo scorso 31 dicembre .

Fonte: Tuttosport