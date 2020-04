Per Smalling la strada è in salita. E Mkhitaryan preme per restare

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Petrachi incrocia le dita, sa che la ripartenza del campionato e una possibile qualificazione alla Champions potrebbe portare introiti che agevolerebbero anche il suo lavoro per il prossimo calciomercato.

La Roma, scrive oggi il “Corriere dello Sport” (J. Aliprandi), ha imposto linee guida che escludono gli under 30 e gli ingaggi fuori portata. Naturalmente però gli strappi alla regola ci potranno essere e sono due esempi Smalling e Mkhitaryan, due affari simili ma molto diversi.

Aumenta infatti il pessimismo a Trigoria per riuscire a trattenere il difensore un’altra stagione: il Manchester United continua a chiedere 20 milioni di sterline per cederlo a titolo definitivo e al momento il prestito non rientra nei piani di Solskjaer, che vuole monetizzare. D’altro canto anche il giocatore vorrebbe partecipare alla prossima Champions League.

Discorso diverso per l’armeno, che è ben contento di rimanere alla Roma e ha dato mandato a Raiola di parlare con l’Arsenal per discutere della sua permanenza nella Capitale: la Roma punta a un nuovo prestito oneroso, ma il giocatore dovrà prima rinnovare il contratto con l’Arsenal (in scadenza nel 2021) e spalmare l’ingaggio di sette milioni e mezzo netti a stagione per abbassarlo almeno a quattro. Lavori in corso, ma Petrachi è fiducioso di portare a termine quantomeno la trattativa per l’armeno.

Fonte: Corriere dello Sport