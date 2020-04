Starwood si smarca, Pallotta cerca nuovi partner per la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – James Pallotta cerca partner per la Roma. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport. In attesa di conoscere le intenzioni di Friedkin, il presidente va a caccia di nuovi soci per andare avanti alla guida del club giallorosso.

Alcuni partner gli hanno comunicato che hanno intenzione di uscire e non procederanno all’aumento di capitale. È il caso della Starwood, la compagnia alberghiera. Quel settore è completamente fermo a causa della pandemia. I soci in uscita non parteciperanno all’aumento di capitale e in questo modo il pacchetto azionario si ridurrà in percentuale.

La Goldman Sachs è alla ricerca di nuovi investitori, ma non è facile in un momento così difficile per l’economia mondiale trovare imprenditori interessati a mettere soldi nel calcio italiano, che non si sa ancora quando e come ripartirà. Lo stesso Friedkin in queste ore ha frenato nella trattativa, ha interrotto le comunicazioni con Pallotta e la Roma, ma non è uscito completamente dal deal.

Se dovesse preparare la nuova offerta, questa sarebbe comunque sicuramente al ribasso. Si parla di 500 milioni, cifra ben distante dai 710 pattuiti a dicembre scorso.

Fonte: Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo)