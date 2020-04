Roma, Petrachi va all’assalto di Mertens

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma si rifà sotto per Mertens. Dopo una serie di abboccamenti andati in scena nelle prime settimane del 2020, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) i giallorossi stanno provando a sfruttare lo stallo tra il belga e il Napoli.

L’attaccante classe 1987 era a un passo dalla firma del rinnovo, ma ora ci sta riflettendo e c’è stato un allontanamento tra le parti. Tanto è bastatato a Gianluca Petrachi, che si è subito inserito e ha messo sul tavolo un triennale per Mertens, che piace non poco a Fonseca.

Basterà? Difficile. Il dirigente salentino è infatti consapevole che la Roma non è la prima scelta del ragazzo al momento e che sarà difficile competere con le cifre che possono mettere sul tavolo Chelsea, Monaco e Inter.

Dell’affare Mertens il ds ne aveva parlato anche con gli uomini di Friedkin nell’incontro andato in scena negli uffici del club, ora Petrachi sta provando a tessere una nuova tela per arrivare a dama.

Fonte: Il Tempo