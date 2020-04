“ON AIR!” – PETRUCCI: “Dubbi sui rischi dei calciatori che hanno contratto il Coronavirus”, FOCOLARI: “Ma questo campionato verrà sicuramente concluso”, AUSTINI: “Mertens? Noi diamo solo notizie confermate”, GALOPEIRA: “Operazione contraria alla politica della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Gravina deve chiedere a Spadafora che deve chiedere a Conte che deve chiedere a Malagò…nessuno vuole assumersi questa responsabilità…è evidente che c’è uno scaricabarile, un attendismo…Intanto Sportiello, portiere dell’Atalanta, è ancora positivo…Ci sono una serie di dubbi che fanno sì che la ripresa del campionato sia ancora certa… Io più ci penso e più continuo a pensare che il male minore sia chiuderla qui e ripartire in autunno, sperando che si sia trovata una cura. Ricominciare tra un mese è davvero complicato pensarlo… Mertens? Noi cerchiamo sempre di fare il nostro lavoro al meglio, e sul mercato andiamo solo un notizie confermate…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Mertens? Il giocatore piace al tecnico, ma non so quanto lui possa andare d’accordo con la politica di una società che vuole abbassare i costi…Gli devi fare un triennale, e penso che sia il suo ultimo contratto, e quindi vorrà tanti soldi…A me è sempre piaciuta la politica dell’andare a scovare i talenti che non quella di andare a prendere i giocatori di 33 anni, sono sincero…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Diversi medici sportivi sono dubbiosi sull’intensità degli allenamenti su calciatori che hanno contratto il Coronavirus, potrebbero avere problemi, e questo è un tema molto importante perchè nessuno sa quali potrebbero essere le conseguenze… Mertens? Giocatore di grande tecnica, ma ho dei grossi dubbi su un giocatore di 33 anni…mi sembra fuori parametri per la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La gente comincia a essere terrorizzata, appena si sente qualche problema all’ospedale non ci va perchè ha paura di prendersi il Covid, ma così è il panico… Qua non c’è nessuno che prende decisioni, e poi c’è una disinformazione spaventosa…

Paolo Cento (Rete Sport): “Non capisco perchè il 4 maggio i bar e ristoranti devono essere chiusi, se poi riaprono uffici con 50 persone…Francamente mi pare poco comprensibile, se si seguono le regole del distanziamento… L’altra cosa che mi fa impazzire è che non si potrà uscire dal Comune o dalla Regione…ma come, io non posso andare in Abruzzo o in Toscana? Capisco che sulla Lombardia ci siano attenzioni particolare, ma tra il Lazio e il Molise che limitazioni vuoi porre, francamente è incomprensibile…e sta storia dell’autocertificazione, che devi dimostrare quello che stai facendo, spero non ci sia più…altrimenti questa è una finta riapertura…”

David Rossi (Roma Radio): “Come volevasi dimostrare, ieri non sono arrivate notizie precise sulla possibile ripresa degli allenamenti…è una cosa molto italiana… La data del 4 maggio non è tra 50 giorni eh…siamo al 23 aprile e ci hanno detto: “Vi faremo sapere“. Il nostro auspicio è che se torni ad allenarsi, non perchè siamo malati di calcio o perchè siamo del settore e cerchiamo di mantenere la poltrona, ma perchè mi sembra una scelta razionale. Perchè 5mila persone possono stare chiuse dentro una fabbrica, e 30 persone non possono allenarsi all’aperto… Le possibilità di contagio in un club sportivo di serie A sono nettamente inferiori ad altre attività…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Penso che entro il fine settimana arriverà una risposta sulla ripresa degli allenamenti, anche perchè non è il ministro da solo che decide. Io penso che si riapriranno gli allenamenti alla squadra al 4 maggio, ma in modo graduale, con restrizioni che andranno pian piano attenuandosi. Il governo si sta muovendo con estrema cautela su tutti i versanti, e in modo anche comprensibile visto quello che abbiamo vissuto…

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Se il campionato venisse annullato, l’accesso alla Champions potrebbe essere deciso dal Ranking Uefa, per noi romanisti sarebbe la cosa migliore perchè la Roma giocherebbe la Champions l’anno prossimo… Immagino che strepitii ci sarebbero, “Malagò è della Roma“, “Conte è della Roma“, “Unicredit è lo sponsor della Champions“…però in questa eventualità saremmo sorpassati da urla peggiori, cioè degli interisti contro la Juve di Agnelli, che è a capo dell’Eca…gli interisti non la prenderebbero bene… Ma perchè devono dire che il calcio va in rovina se non finisce questo campionato, ti rovini se non riesci a far ripartire il prossimo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ragazzi, il campionato si giocherà…non è questo il problema…si giocherà anche fino alla fine di luglio…”

Franco Melli (Radio Radio): “Diaconale ha fatto terra bruciata intorno alla Lazio…pur di non far vincere la Lazio la gente preferirebbe non giocare più questo campionato, e non solo quelli della Roma…”

Redazione Giallorossi.net