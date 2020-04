SPINAZZOLA: “La Roma è allegria. Obiettivo Champions, ma è dura”

AS ROMA NEWS – Il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola ha parlato a Sky Sport, ecco le sue parole sulla Roma, sulla possibile ripresa del campionato e sull’obiettivo Champions:

Conto alla rovescia verso la ripresa

“Non vediamo l’ora di ritornare ad allenarci di rivederci di riparlare di persona perché dopo un po’ in video chiamata è stressante e non scherziamo come dal vivo. Adesso vediamo cosa deciderà il Governo e poi la Roma metterà in sicurezza tutta Trigoria”.

Che messaggio può essere, non solo per il calcio stesso?

“Il calcio possa servire per altre aziende a essere sicuri, a mettere in sicurezza tutto l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano essere tranquilli e lavorare”.

Rinuncia parte degli stipendi?

“Un messaggio di vicinanza sia per la società sia per i dipendenti che lavorano per noi, che fanno tutto per noi, che ci stanno sempre accanto. Ci siamo parlati tutti quanti e abbiamo deciso fosse la decisione più giusta”.

Cosa rappresenta la Roma?

“Ci sono passati veramente tanti tanti campioni. Da piccolo vedevo Batistuta, poi il periodo di fenomeni come Totti-Cassano che facevano divertire veramente, vedevi la Roma solo per loro. È una squadra che mi ha trasmesso sempre allegria, adesso che ci sono so cosa sia la Roma, con tutti i tifosi calorosi, una città che vive di calcio solo per la Roma, te lo fa sentire ogni volta allo stadio”.

L’esperienza a Torino dove hai giocato la Champions, il vostro obiettivo?

“Sono fenomeni sia dal punto vista fisico, tecnico che mentale. Ho imparato tanto e la serata di Champions resta indimenticabile per me perché è stata la mia prima presenza e spero di farne altre con la Roma. Sarà dura, ma è un obiettivo vero e proprio”.

Hai giocato all’Atalanta, sei rimasto in contatto con molto amici di Bergamo per capire la situazione ancora di emergenza legata al COVID-19?

“È veramente dura vedere Bergamo e tutte le città del nord colpite in maniera così dura dal virus”.

Nazionale?

“È il sogno di tutto. Fin da piccolo vedi Mondiali, Europei e sogni di giocare per tutti gli italiani che ti guardano. Sono entrato in Nazionale nel 2018 e non siamo andati al Mondiale ed è stato un dispiacere enorme, quindi voglio e vogliamo disputare un grande Europeo”.