Petagna bocciato da Fonseca: “Non è adatto al mio gioco”

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Fonseca toglie il nome di Petagna dalla lista dei possibili acquisti per l’attacco della Roma in vista di gennaio.

L’allenatore giallorosso scarta infatti il profilo del centravanti della Spal, a segno su rigore proprio contro i giallorossi nella sfida persa dell’Olimpico: “Petagna? Ottimo giocatore, ma non per il mio gioco“.

Una bocciatura in piena regola, anche se fatta con stile. Prosegue dunque la ricerca di un vice-Dzeko in casa Roma, ma solo nel caso in cui Petrachi riuscisse a trovare una sistemazione per Kalinic.

Fonte: Gazzetta dello Sport