Petrachi, a ore il licenziamento ufficiale. Ma il ds è pronto a dare battaglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra vince in campo, ma fuori dal terreno di gioco proseguono le tensioni. Sta per salutare Gianluca Petrachi: stando a quanto racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), Gianluca Petrachi sta per essere licenziato dalla Roma.

Il direttore sportivo, sospeso dal suo ruolo di ds da quasi una settimana, verrà ufficialmente messo alla porta dal club giallorosso. Il dirigente salentino però non è disposto a farsi cacciare di buon grado ed è pronto a dare battaglia.

Si preannunciano quindi strascichi legali tra il direttore sportivo e il club di Pallotta, che non ha digerito l’sms al vetriolo ricevuto nei giorni scorsi da Petrachi. A Trigoria inoltre non è piaciuto l’insuccesso del ds nella vendita degli esuberi.

Fonte: Il Tempo