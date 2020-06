Super Dzeko trascina la Roma. I giornali: “Come Piedone”, “Da paura”, “Bum bum Edin”

AS ROMA NEWS – La Roma ribalta la Sampdoria grazie a due perle di Edin Dzeko. Il quarto posto resta lontano ma i giallorossi ripartono col piede giusto, e gran parte del merito va al loro centravanti che con la doppietta di ieri sera raggiunge un certo Manfredini a quota 104 gol in giallorosso.

E i giornali oggi in edicola sono tutti per il bosniaco: “Dzeko “Piedone” con due magie esalta la Roma“, titola oggi Il Messaggero, “Super Edin, Dzeko ribalta la Sampdoria”, apre invece la Gazzetta dello Sport, “Dzeko da paura” è invece il titolo di oggi de Il Tempo, mentre per Leggo è “Dzeko bum bum”.

Già nel primo tempo era abbastanza chiaro come il cigno di Sarajevo fosse tra i giocatori più in palla della Roma, ma è stata nella ripresa che Edin ha cambiato le sorti del match: sinistro e destro, rigorosamente al volo, e Samp al tappeto. E pensare che c’è ancora chi mette in dubbio il suo valore. Poco male. La Roma riparte oggi più che mai da Dzeko. Il difficile sarà risucire a trovare un attaccante alla sua altezza che possa prenderne il testimone negli anni a venire.

Redazione Giallorossi.net