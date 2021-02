Petrachi, ecco l’sms che mandò a Pallotta: “Caro presidente, lei è un piccolo uomo…”

AS ROMA NEWS – “Petrachi batte la Roma”. Titola così l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), che racconta come il ds sia riuscito a spuntarla in tribunale dopo essere stato messo alla porta dai giallorossi quando Pallotta era ancora a capo dei capitolini.

Il giudice Mormile della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha dato ragione al dirigente salentino, a cui la società di Trigoria sarà costretta a pagare tutti gli stipendi dei due anni di contratto residui al momento della separazione e un risarcimento dei danni patiti sull’immagine pari a 100mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.

Il totale che la Roma dovrà corrispondere all’ex direttore sportivo – la sentenza è esecutiva e quindi il club dovrà pagare immediatamente, anche se ha già deciso di fare appello – ammonta a circa 5 milioni di euro, visto che il contratto triennale siglato nel 2019 dopo la querelle con il Torino prevedeva uno stipendio netto da 1,2 milioni netti a stagione più bonus.

Ma il giornale oggi rende noto soprattutto il contenuto del famoso sms che il direttore sportivo aveva mandato a Pallotta e che fu la goccia che fece traboccare il vaso: “Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare abbastanza. Ora le conviene mandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in maniera vile non potrò più esserle d’aiuto”.

Fonte: Il Tempo