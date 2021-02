Roma, a volte ritornano: anche Florenzi può rientrare a Trigoria

AS ROMA CALCIOMERCATO – A volte ritornano. A fine stagione Trigoria potrebbe riempirsi di calciatori di ritorno dopo le esperienze, non troppo fortunate, vissute all’estero. Chi sembra destinato a rientrare è Justin Kluivert, che col Lipsia ha giocato (e segnato) pochissimo anche per colpa di diversi infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo.

Nella giornata di ieri si è sparsa la voce di una clausola inserita nell’accordo con la Roma di circa 10-13 milioni con la quale i tedeschi potrebbero trattenere il giovane attaccante in Bundesliga, ma viste le presenze e le prestazioni di Kluivert è tutto da vedere se decideranno di spendere una cifra, seppur bassa, per l’ala olandese.

Anche Cengiz Under dovrebbe rientrare nella Capitale a fine stagione ma sarà decisiva questa seconda metà di stagione: l’allenatore del Leicester gli ha promesso più spazio, e in effetti il turco è partito titolare nell’ultima partita giocata dalle Foxies. Ma per ora il bottino di Under è piuttosto magro: due gol in dodici presenze ufficiali. Gli inglesi dovrebbero sborsare 23 milioni di euro per il suo riscatto, non pochi. Ecco perchè al momento il rientro di Cengiz alla base è l’ipotesi più accreditata.

Ma stando a quanto rivela oggi l’edizione de Il Romanista, anche Florenzi potrebbe clamorosamente tornare a Trigoria. L’esterno di Vitinia infatti non sembra aver convinto fino in fondo il PSG: i francesi non sono così sicuri di spendere i 9 milioni di euro pattuiti per il riscatto del terzino. Non è quindi da escludere un ritorno di Florenzi alla Roma. A “rischio” rientro anche Nzonzi e Olsen.

Fonte: Il Romanista