Petrachi, l’idea per il futuro è Gonzalo Villar

ULTIME NEWS CALCIO MERCATO ROMA – L’infortunio di Zaniolo non scombinerà soltanto i piani di gioco di Fonseca, ma anche quelli di Petrachi.

Il ko del numero 22 ha necessariamente innescato una serie di riflessioni sulla possibilità di intervenire nel reparto offensivo e la società si prenderà un paio di giorni per riflettere sulla strada migliore da seguire.

Il direttore sportivo ha già dato mandato ai vari intermediari di presentargli possibili obiettivi e ha riallacciato i rapporti con l’entourage di Politano. Arrivati più volte sul tavolo di Petrachi i nomi di Mertens e Suso, mentre dalla Spagna arriva la notizia di un’offerta di 3 milioni per Gonzalo Villar, in forza all’Elche.

Il cartellino, per il quale vengono chiesti almeno 7-8 milioni, è in mano al Valencia per l’80%, che entro 72 ore può esercitare la prelazione, pagando al club il restante 20% da rilevare

(Il Tempo)