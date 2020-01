Spinazzola già ai saluti: è lui il sacrificato da Fonseca per arrivare a Politano

ULTIME AS ROMA – E’ già ai titoli di coda l’avventura di Leonardo Spinazzola in giallorosso. Arrivato la scorsa estate in un’operazione complessa con la Juventus che ha portato in bianconero Luca Pellegrini, il terzino ex Atalanta è ora già prossimo ai saluti.

Stando a quanto riferiscono oggi tutti i principali quotidiani, sta per andare in scena uno scambio di giocatori tra la Roma e l’Inter: Politano tornerà in giallorosso, mentre Spinazzola finirà alla corte di Conte. Oggi i due club si incontreranno con gli agenti (Pennacchi e Lippi) che sono gli stessi e questo ha favorito l’affare.

Resta da trovare la quadra sulla modalità e sulle cifre dell’affare: la Roma valuta Spinazzola 30 milioni (per evitare una minusvalenza) mentre l’Inter ne chiede 25 per Politano. L’accordo può arrivare già nelle prossime ore. Fonseca ha dovuto scegliere un calciatore da sacrificare pur di arrivare a dama con un esterno che possa sostituire Zaniolo, e ha scelto di privarsi di Spinazzola, giocatore con cui non è mai scattato il giusto feeling.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport