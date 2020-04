Petrachi pesca dal Gremio: Pepè e Kannemann

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il mercato della Roma dovrà per forza essere misurato, sia per una questione di bilancio che per il drastico ridimensionamento alle spese folli imposto dal Covid-19 a tutto il mondo del calcio.

Servirà quindi sapienza, pescando rinforzi a basso costo in giro per il mondo, sapendo scegliere con cura gli affari migliori. Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), Petrachi sembra volgere il suo sguardo in Brasile, e principalmente tra i giocatori del Gremio.

Per l’attacco infatti è noto l’interesse per Pepè, 23 anni, attaccante esterno che ama partire a sinistra e che potrebbe prendere il posto di Perotti, uno dei giocatori destinati a salutare a fine stagione.

Per la difesa, reparto destinato a un profondo restyling, piace invece il centrale argentino Kannemann, in possesso del passaporto italiano. Si tratta di un difensore di 29 anni di piede sinistro che già in passato era stato seguito dalla Roma.

Fonte: Leggo