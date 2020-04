Diawara, il boomerang della fretta

NOTIZIE AS ROMA ULTIME – La corsa contro il tempo sembrava aver dato i suoi frutti. Infortunato nel match contro la Juventus (12 gennaio), Diawara era riuscito a tornare a disposizione in tempo per il rush finale.

Ora, con lo stop del campionato e delle competizioni europee, la decisione dettata dalla generosità di recuperare bruciando le tappe, rischia di trasformarsi in un boomerang. Perché nonostante le smentite ufficiali, l’idea originaria era comunque quella di arrivare a giugno e poi operarsi, per farsi trovare pronto all’inizio della nuova stagione.

Adesso invece, se la Serie A dovesse ripartire e concludersi in estate, Diawara si ritroverebbe nello spiacevole limbo tra il provare a completare il campionato attuale e rischiare di perdere la prima parte del prossimo. Se invece si profilasse uno stop definitivo del torneo, il ricorso all’operazione tornerebbe d’attualità. Con tre mesi di ritardo.

(Il Messaggero, S. Carina)