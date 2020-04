Goetze, Roma in pole grazie a Petrachi

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Roma in pole per Gotze. Ne è convinto il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) che oggi titola così il pezzo riguardante il trequartista tedesco che si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund.

Il talento ex Bayern vuole una nuova sfida per dimostrare di essere ancora quel campione che aveva dimostrato di essere a inizio carriera, prima che i guai fisici ne limitassero l’ascesa. La Roma sta spingendo, forte dei canali preferenziali che ha il proprio ds.

Petrachi infatti, scrive il quotidiano sportivo, si è già mosso per tempo su Gotze e sta cercando di portarlo a Roma, anticipando le avversarie, tra cui Napoli, Inter e Milan. Pur di arrivare al tedesco, i giallorossi sarebbero pronti a fare un’eccezione per quanto riguarda il suo stipendio, andando contro la politica dell’abbassamento del monte ingaggi portata avanti in questi anni.

Fonte: Corriere dello Sport