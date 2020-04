ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy spinge per tornare alla Roma. L’attaccante dello Shangai Shenua, che in Cina ha vinto la Coppa nazionale da protagonista, ha già manifestato la sua volontà di tornare a Trigoria.

Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida) che oggi racconta come il Faraone abbia espresso la sua voglia di tornare a vestire di giallorosso ai suoi amici più stretti.

La Roma da parte sua è pronta a riaccoglierlo, a patto che il giocatore sia disposto a tagliarsi drasticamente l’ingaggio. El Shaarawy è pronto ad accontentare il club capitolino ed è disponibile a scendere fino a 3 milioni l’anno dagli attuali 12 che percepisce in Cina. Fondamentale la voglia del calciatore di tornare in Italia e giocarsi le sue carte per il prossimo europeo.

Fonte: Corriere dello Sport