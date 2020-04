Schick, Lipsia pronto a offrire 20 milioni. Ma così la Roma ne incasserebbe…zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Lipsia vuole riscattare Patrik Schick ma ora vuole trattare sul prezzo fissato dal diritto di riscatto stabilito con la Roma la scorsa estate, quando il calcio non era ancora travolto dall’emergenza Covid-19.

L’offerta che i tedeschi vogliono mettere sul piatto è di circa 20 milioni di euro, cifra al ribasso rispetto ai 28-29 stabiliti dall’accordo con la Roma di agosto. Ma la proposta non sembra molto conveniente per i giallorossi, e il quotidiano “Il Secolo XIX” spiega il perchè.

Nel caso in cui Petrachi decidesse di accettare i 20 milioni, la Roma non incasserebbe nemmeno un euro dalla cessione di Schick. Monchi infatti, all’epoca ds dei capitolini, aveva acquistato il ceco dalla Sampdoria per 40 milioni, 20 dei quali legati all‘eventuale cessione di Schick da parte dei capitolini.

Nel caso in cui la Roma dovesse quindi cedere l’attaccante al Lipsia per 20 milioni, nelle casse del club di Trigoria non finirebbe nemmeno un euro. Difficile quindi che Petrachi possa accettare questa proposta, che farebbe felici solo i tedeschi, oltre alla Sampdoria.

Fonte: Il Secolo XIX