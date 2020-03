Petrachi sfida il Torino per Carlos Augusto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Petrachi insegue Carlos Augusto. Il terzino brasiliano era entrato nelle mire del direttore sportivo della Roma già a gennaio ma l’operazione non era poi entrata nel vivo per le richieste del Corinthians e per il poco tempo a disposizione.

Questi stessi motivi non hanno permesso al Torino di Cairo di completare il sorpasso ai giallorossi nella corsa al giocatore, che potrebbe però protrarsi in estate.

La rivoluzione societaria nella Capitale e il futuro incerto di Petrachi sono sicuramente una carta a favore dei granata.

(Tuttosport)