Petrachi striglia la squadra, il gruppo non gradisce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le parole di Gianluca Petrachi rilasciate a Sky Sport verranno trasmesse integralmente oggi alle 12:30, ma le anticipazioni fatte trapelare ieri dall’emittente satellitare non sembrano aver fatto molto piacere ai giocatori della Roma, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

La frase incriminata del direttore sportivo è la seguente: “Nei primi giorni di allenamento ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo fargli capire che ci stiamo avvicinando al campionato. All’inizio è stato molto bello stare insieme e ritrovarsi. Siamo una famiglia, ma dei figlioli ogni tanto uno ti scappa, uno esce…”.

Non è la prima volta che alcune dichiarazioni di Petrachi fanno discutere, ma i giocatori e Fonseca, ormai, hanno imparato a conoscerlo. Le parole del ds però sulla poca cattiveria vista negli ultimi allenamenti, scrive il quotidiano, non sono state molto gradite dallo spogliatoio.

Fonte: Gazzetta dello Sport