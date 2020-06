Roma-Juve, c’è il contatto: caldissimo lo scambio Mandragora-Cristante, no dei giallorossi a Rugani

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Qualcosa si muove sull’asse Roma-Juventus. Nella giornata di venerdì, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina), c’è stato il primo vero confronto per capire se ci possono essere delle possibilità di scambi tra i due club, volte anche a riequilibrare qualche conto.

L’idea è quella di intavolare degli affari che possano permettere ai due club di mettere a bilancio importanti plusvalenze, come successe l’anno scorso nell’affare Pellegrini-Spinazzola. Al momento l’affare più caldo resta lo scambio Mandragora e Cristante: l’idea è valutare entrambi i cartellini 35 milioni per regalare una plusvalenza di quasi 17 milioni all’ex atalantino.

Per quanto riguarda gli altri nomi in ballo, la Roma ha ribadito il suo “no” a Rugani, mentre si è mostrata più interessata al giovane difensore argentino Romero, per il quale ha chiesto informazioni. La Juventus invece sembra essere parecchio attratta da Cengiz Under, ma per il momento si tratta di discorsi prematuri. E Zaniolo? Petrachi ha ribadito che al momento la sua permanenza in giallorosso non è in discussione, chiudendo sul nascere ogni trattativa.

Fonte: Il Messaggero