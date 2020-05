Petruzzi: “Così travolgemmo il Milan”

NOTIZIE ROMA CALCIO – “Roma-Milan 5-0 me la ricordo benissimo, giocai in coppia con Zago e Aldair fu spostato a destro al posto di Cafu”. Il 3 maggio 1998 la Roma di Zeman prese a pallonate il Milan di Capello, futuro tecnico dello scudetto. In campo, quel giorno, c’era Fabio Petruzzi.

Se la ricorda bene per il risultato?

Più che altro (ride, ndr) perché fu una delle poche volte che con Zeman non subimmo gol.

Che rapporto ha avuto col boemo?

Quando arrivò io ero fuori rosa, per questo non feci la preparazione. Poi sono stato reintegrato: andò bene e fui anche convocato in nazionale da Cesare Maldini.

Si gettarono le basi per la Roma che poi avrebbe vinto lo scudetto…

Il presidente Sensi fece grandi investimenti: Batistuta, Samuel, Emerson, Montella, Nakata. Prese anche Capello, con lui litigai subito. Mi disse che mi avrebbe voluto al Milan, ma per come si comportò è stata una fortuna non averlo conosciuto prima.

Come mai?

Ero infortunato, stavo facendo fisioterapia e si avvicinò Galbiati, il suo secondo, per dirmi di andare via perché il mister doveva parlare con la squadra. Fu l’inizio della fine del nostro rapporto.

(Corriere della Sera, G. Piacentini)