Roma, pressing d’autore: “Teniamo Smalling e Micki”

AS ROMA NEWS – La Roma è pronta a tornare a Trigoria per allenarsi, ma i giallorossi si cominciano a proiettare anche al mercato. Allenatore e capitano, Fonseca e Dzeko, fanno fronte comune e attuano un pressing per trattenere Smalling e Mkhitaryan.

Confermare i due giocatori, in prestito rispettivamente da Manchester United ed Arsenal, non sarà semplice, vista anche la crisi economica a cui la società dovrà far fronte. Il tecnico però precisa: “Farò tutto il possibile per trattenere Smalling a Roma anche l’anno prossimo. So che vuole restare, vediamo cosa succede”. E su Mkhitaryan: “Voglio che resti alla Roma”.

Gli fa eco il centravanti bosniaco: “Mi piace giocare con Mkhitaryan. Speriamo rimanga anche per i prossimi anni, perché giocatori come lui ci servono per andare a fare risultati importanti”. Nel frattempo però, Petrachi studia anche piani alternativi e torna di moda il nome di Sanchez, che potrebbe non essere riscattato dall’Inter. C’è comunque il nodo ingaggio, da trattare con il Manchester per un eventuale prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport