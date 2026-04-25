Pieni poteri a Gasp, caccia al nuovo ds

La Roma ha scelto la sua linea e non lascia spazio a interpretazioni. Dopo l’allontanamento di Claudio Ranieri dal ruolo di senior advisor, il comunicato ufficiale del club ha sancito un passaggio chiave: fiducia totale in Gian Piero Gasperini e centralità dell’allenatore nel nuovo corso giallorosso.

Una decisione che ridefinisce gli equilibri interni e che ha effetti immediati anche sull’area sportiva. Il focus si sposta ora sul direttore sportivo, con Frederic Massara sempre più vicino all’uscita. Le indicazioni sono arrivate in modo chiaro anche dalla conferenza stampa pre-partita di Bologna-Roma, dove Gasperini ha parlato del ds al passato, sottolineando come non sia mai nato un vero feeling tra le parti.

Un segnale forte, che si inserisce in un contesto già compromesso. Tutti i principali quotidiani descrivono ormai come scontata la separazione tra il club e Massara. Il dirigente, dal canto suo, non avrebbe intenzione di dimettersi, ma lo scenario appare comunque indirizzato verso un divorzio, sulla scia di quanto già avvenuto con Ranieri: una scelta che, ancora una volta, sarebbe guidata dalla società.

Con la decisione di affidare pieni poteri a Gasperini, la proprietà sembra orientata a seguire le indicazioni dell’allenatore anche nella costruzione della nuova struttura dirigenziale. E proprio in quest’ottica si apre il casting per il prossimo direttore sportivo.

I nomi sul tavolo sono diversi. Tra i profili valutati figurano Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna — attualmente al Napoli e considerato tra i più apprezzati per il nuovo progetto —, Tony D’Amico e Sean Sogliano. Gasperini non si è esposto pubblicamente, ma è destinato ad avere un ruolo determinante nella scelta finale.

La Roma entra così in una fase di profonda riorganizzazione, con una linea chiara: costruire un assetto più coerente attorno all’allenatore e dare continuità a un progetto tecnico che ora passa direttamente dalle sue indicazioni.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera