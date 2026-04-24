Ranieri: “Via dalla Roma per scelta unilaterale della società. Ringrazio Friedkin, squadra e tifosi”

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Claudio Ranieri rompe il silenzio dopo l’addio alla Roma e il comunicato ufficiale diffuso nella mattinata odierna. L’ex senior advisor è intervenuto tramite l’ANSA, chiarendo per la prima volta la sua posizione sulla fine del rapporto con il club giallorosso.

“L’interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”, ha dichiarato Ranieri.

Nel suo intervento, l’ex tecnico ha voluto anche rivolgere un pensiero a tutte le componenti del mondo Roma, dalla proprietà fino ai tifosi: Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.

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Fonte: Ansa

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5 Commenti

  1. Grazie infinite Mister, uomo d’altri tempi legato in maniera indelebile ai colori giallorossi…Non meritavi questo epilogo ma abbiamo a che fare con una società ridicola… Grazie si cuore

  4. Grande er Sor Claudio merita tutto il nostro rispetto. Così ha messo a tacere anche chi aveva iniziato a dire che lasciava la Roma in un momento di bisogno.
    Grazie mister

  5. T’ è scappata la frizione Cla’…ti hanno mandato avanti per fare la faccia cattiva e tu l hai fatta feroce. Errore madornale.

  6. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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