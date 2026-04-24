Ranieri: “Via dalla Roma per scelta unilaterale della società. Ringrazio Friedkin, squadra e tifosi”

Claudio Ranieri rompe il silenzio dopo l’addio alla Roma e il comunicato ufficiale diffuso nella mattinata odierna. L’ex senior advisor è intervenuto tramite l’ANSA, chiarendo per la prima volta la sua posizione sulla fine del rapporto con il club giallorosso.

“L’interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”, ha dichiarato Ranieri.

Nel suo intervento, l’ex tecnico ha voluto anche rivolgere un pensiero a tutte le componenti del mondo Roma, dalla proprietà fino ai tifosi: “Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.

Fonte: Ansa