Bologna-Roma: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Roma, giornata numero 34 di Serie A. Nell’elenco spicca il ritorno di Paulo Dybala, oltre a quello di Wesley. Out invece Konè. Di seguito tutti i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Fonte: asroma.com
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