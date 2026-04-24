Bologna-Roma: i convocati di Gasperini

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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Roma, giornata numero 34 di Serie A. Nell’elenco spicca il ritorno di Paulo Dybala, oltre a quello di Wesley. Out invece Konè. Di seguito tutti i giocatori a disposizione del tecnico.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

Fonte: asroma.com

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