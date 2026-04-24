FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 24 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:00 – Panatta: “Rottura inevitabile, ora Roma a Gasperini”
Adriano Panatta ha commentato la separazione tra Ranieri e la Roma: “Dopo le dichiarazioni prima di Roma-Pisa la situazione era precipitata, la frattura non era più sanabile”. E aggiunge: “I rapporti erano incrinati, i Friedkin sono stati costretti a scegliere”. Infine sulla nuova gestione: “Ora tutto deve essere in mano a Gasperini, anche il mercato”. (Corriere della Sera)
Ore 10:10 – Derby Roma-Lazio, boom vendite: già 37mila biglietti
È iniziata la vendita dei biglietti per il derby del 17-18 maggio, ultima gara casalinga della stagione, ancora senza data e orario definitivi. Nella prima fase riservata agli abbonati Curva Nord sono stati staccati mille tagliandi in poche ore, portando la quota romanista a 37.000 presenze complessive. Seguiranno la fase 2 il 27 aprile per abbonati Plus/Classic Extra e AS Roma Card e la vendita libera dal 28 aprile. (Corriere dello Sport)
Ore 9:30 – Bruno Conti, non è detta l’ultima parola…
Bruno Conti sembra pronto a lasciare la Roma a giugno dopo 53 anni tra campo, panchina e dirigenza: la decisione arriva per motivi personali e anche per la nuova riorganizzazione del settore giovanile. Il possibile ritorno di Massimo Tarantino avrebbe inciso sulla sua scelta. Ma l’addio di Massara potrebbe ancora cambiare gli scenari: nei giorni scorsi, Conti ha avuto un lungo colloquio con Gasperini a Trigoria. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:45 – Roma, assetto in bilico: nodo dirigenza e area medica
Dopo la rottura con Ranieri, la Roma dovrà decidere se affidarsi a un direttore generale o mantenere una figura di consigliere simile a quella dell’ex tecnico. Possibili cambiamenti anche nello staff medico, con diverse figure arrivate proprio con Sir Claudio e finite al centro di diverbi interni. La posizione di Gasperini non è al momento in discussione, ma la situazione resta fluida e da monitorare nelle prossime settimane. (Il Tempo)
LEGGI ANCHE – Totti verso il ritorno, Giuntoli o Manna come nuovo ds: la Roma cambia tutto
Ore 7:10 – Dybala tra i convocati, out Koné e Pellegrini
Riparte la corsa al quarto posto con la Roma impegnata a Bologna, alla ricerca di una vittoria in trasferta che manca da oltre tre mesi. Gasperini recupera Dybala tra i convocati dopo 90 giorni, ma resta il dubbio sul suo impiego dal 1’: ballottaggio con El Shaarawy nel tridente con Soulé e Malen. Out Koné (rientro previsto con la Fiorentina), Pellegrini, Ferguson e Dovbyk, mentre a centrocampo spazio a Cristante-Pisilli e difesa con Mancini, Ndicka ed Hermoso. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
Certo mandare via quel poco che ha funzionato sarebbe un controsenso. Io sto con Bruno
Certo che la gazzetta da una chiacchierata Conti-Gasperini ad ipotizzare un ruolo nella Roma per Brunetto è un attimo, eh?
BRINO CONTI l’unico che capisce di calcio nella Roma
Bruno Conti patrimonio dell’Umanita!
Daje Bruno! Roma nel cuore, bisognerebbe trovargli un ruolo, che se lo scelga, non si deve e non si può lasciar andar via un uomo che ha reso oro tutto ciò che ha toccato, da giocatore, da dirigente, da scouting, da padre! Ma come si fa!!!
è l’unica bandiera che può essere issata con vanto. Calciatore esagerato, Campione del Mondo vero, allenatore dietro le quinte disponibile “di cuore” alla bisogna e dirigente fattivo con decine di prodotti tutti suoi. Bruno è uno.
Restio a piazzate fuori luogo. La Roma.
Ranieri ha capito che GASP gli stava togliendo la terra sotto i piedi ed è sbottato. Ma Gasp con i suoi colloqui con TOTTI e CONTI sta costruendo una società che remi tutta dalla stessa parte . VUole scegliere sia i collaboratori fuori dal campo che gli innersti per fare più forte la rosa. E’ stato un anno perso perchè non glielo anno fatto fare, adesso che i Fredkins gli danno carta bianca potremo giudicare realmente il suo operato.
Diciamo che le tempistiche ora sono molto stringenti e servirebbe nel casi di addii di Ranieri, di Massara e più poteri e responsabilità al Gasp, allora formare un nuovo assetto in questo caso più collaudato. Si potrebbe puntare al modello precedente alla Dea Gasp-Congerton-D’Amico che ha già lavorato insieme. Il Gallese era l’operatore di mercato internazionale/stranieri (Lookman, Hojlund, Ederson lo tratto lui e cessione record Hojlund al MU) e D’Amico per le operazioni di italiani.
Ranieri – Bruno Conti , stiamo mandando via la Romanita’ dalla ROMA e questo non mi piace , speriamo bene !!!
Ma se domani non battiamo il Bologna, Gasperini che fa? E i Friedkin?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.