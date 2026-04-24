FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 24 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Panatta: “Rottura inevitabile, ora Roma a Gasperini”

Adriano Panatta ha commentato la separazione tra Ranieri e la Roma: “Dopo le dichiarazioni prima di Roma-Pisa la situazione era precipitata, la frattura non era più sanabile”. E aggiunge: “I rapporti erano incrinati, i Friedkin sono stati costretti a scegliere”. Infine sulla nuova gestione: “Ora tutto deve essere in mano a Gasperini, anche il mercato”. (Corriere della Sera)

Ore 10:10 – Derby Roma-Lazio, boom vendite: già 37mila biglietti

È iniziata la vendita dei biglietti per il derby del 17-18 maggio, ultima gara casalinga della stagione, ancora senza data e orario definitivi. Nella prima fase riservata agli abbonati Curva Nord sono stati staccati mille tagliandi in poche ore, portando la quota romanista a 37.000 presenze complessive. Seguiranno la fase 2 il 27 aprile per abbonati Plus/Classic Extra e AS Roma Card e la vendita libera dal 28 aprile. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Bruno Conti, non è detta l’ultima parola…

Bruno Conti sembra pronto a lasciare la Roma a giugno dopo 53 anni tra campo, panchina e dirigenza: la decisione arriva per motivi personali e anche per la nuova riorganizzazione del settore giovanile. Il possibile ritorno di Massimo Tarantino avrebbe inciso sulla sua scelta. Ma l’addio di Massara potrebbe ancora cambiare gli scenari: nei giorni scorsi, Conti ha avuto un lungo colloquio con Gasperini a Trigoria. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Roma, assetto in bilico: nodo dirigenza e area medica

Dopo la rottura con Ranieri, la Roma dovrà decidere se affidarsi a un direttore generale o mantenere una figura di consigliere simile a quella dell’ex tecnico. Possibili cambiamenti anche nello staff medico, con diverse figure arrivate proprio con Sir Claudio e finite al centro di diverbi interni. La posizione di Gasperini non è al momento in discussione, ma la situazione resta fluida e da monitorare nelle prossime settimane. (Il Tempo)

Ore 7:10 – Dybala tra i convocati, out Koné e Pellegrini



Riparte la corsa al quarto posto con la Roma impegnata a Bologna, alla ricerca di una vittoria in trasferta che manca da oltre tre mesi. Gasperini recupera Dybala tra i convocati dopo 90 giorni, ma resta il dubbio sul suo impiego dal 1’: ballottaggio con El Shaarawy nel tridente con Soulé e Malen. Out Koné (rientro previsto con la Fiorentina), Pellegrini, Ferguson e Dovbyk, mentre a centrocampo spazio a Cristante-Pisilli e difesa con Mancini, Ndicka ed Hermoso. (Il Messaggero)

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