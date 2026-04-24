Bologna-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Il Bologna ospita la Roma nella 34ª giornata di Serie A. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00, allo stadio Renato Dall’Ara, va in scena una sfida importante per la corsa europea dei capitolini.

Match da equilibrio alto, nonostante il Bologna non abbia molto da chiedere alla sua stagione. La Roma invece non può sbagliare e cerca una vittoria in trasferta che manca dal lontano successo sul campo del Torino dello scorso gennaio.

Le ultime dai campi

QUI BOLOGNA – Italiano conferma il 4-3-3 con Ravaglia tra i pali e difesa composta da João Mario, Heggem, Lucumì e Miranda. In mezzo Freuler sarà il punto di riferimento, affiancato da uno tra Ferguson e Moro, mentre in avanti spazio a Orsolini e Rowe sugli esterni con Castro centravanti. Assenti Bernardeschi, Casale, Dallinga e Skorupski. Nessuno squalificato.

QUI ROMA – Gasperini va avanti con il 3-4-2-1: davanti a Svilar, difesa con Mancini, N’Dicka e Hermoso. Sugli esterni Celik a destra e Wesley a sinistra. In mediana Cristante sarà affiancato da Pisilli (con El Aynaoui alternativa). Sulla trequarti niente Pellegrini (out per infortunio): spazio quindi a Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Malen. Dybala parte dalla panchina. Indisponibili anche Dovbyk, Ferguson e Konè. Nessuno squalificato, diffidati Mancini ed El Aynaoui.

Dove vederla in TV

Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, con co-esclusiva anche su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e canale 251). Disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Quote e pronostico

Le quote indicano una sfida molto equilibrata, con la Roma leggermente favorita: il segno 2 oscilla tra 2.30 e 2.45, mentre il Bologna si attesta intorno a 2.90-3.10 e il pareggio tra 3.20 e 3.40. Le probabilità sono molto ravvicinate e raccontano una gara aperta, con gli scommettitori che premiano leggermente i giallorossi ma senza un vero padrone. I modelli previsionali indicano una partita con entrambe le squadre a segno e il risultato più probabile è l’1-1, seguito da possibili esiti come 1-2 in favore della Roma.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3) – Ravaglia; João Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All.: Italiano

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli/El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Marco Di Bello

Assistenti: Berti – Di Gioia

IV uomo: Allegretta

VAR: Maresca

AVAR: Meraviglia

Giallorossi.net – T. De Cortis