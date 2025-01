Pietralata, in campo giallorosso: accordo su viabilità e sottovia

NOTIZIE AS ROMA – Prosegue senza particolari intoppi la questione stadio della Roma a Pietralata, scrive l’edizione odierna de La Repubblica. La società giallorossa fa sapere che «sta procedendo con gli ultimi passi che porteranno alla presentazione del progetto definitivo. Continuano le riunioni serrate con il Comune, con contatti quotidiani per chiudere le ultime tematiche aperte». Insomma, a Trigoria si continua a lavorare con tutte le carte ancora coperte per portare il miglior dossier possibile in Aula Giulio Cesare.

Siamo alle ultime interlocuzioni tra Roma e l’ufficio mobilità per chiudere anche la questione viabilità. Il faldone firmato dagli architetti londinesi di Populous è praticamente pronto, ma c’è un ostacolo che sembra farsi ogni giorno più ingombrante: il bosco di Pietralata. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. I comitati dei residenti che si oppongono alla realizzazione dello stadio hanno chiesto al Comune di riconoscere e vincolare il bosco esistente nelle aree su cui dovrebbe essere costruito lo stadio della Roma.

Il Campidoglio per tutta risposta ha confermato in una nota «la piena correttezza del lavoro svolto dagli uffici». Nel mezzo si è messa la Procura che ha aperto un’inchiesta. Il reato ipotizzato, sulla base di una serie di esposti presentati dai comitati no stadio, è falso in atto pubblico. L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia si era esposto pubblicamente in maniera chiara poche settimane fa: «Il bosco non esiste». Adesso però nei corridoi del Campidoglio si parla di un’interrogazione in Aula, proprio sulle aree verdi da tutelare. Una situazione che potrebbe aprire scenari inimmaginabili fino a poche settimane fa.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!