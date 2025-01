Roma, assalto a Rensch: l’Ajax sta per cedere

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha messo nel mirino Devyne Rensch come affare in prospettiva, un acquisto che permetterà a Ranieri di avere a disposizione un calciatore utile sia per fare il terzo di difesa che l’esterno a tutta fascia (ruolo che però ha ricoperto raramente nell’Ajax), il tutto senza spendere cifre da capogiro.

L’offerta di Ghisolfi ai lancieri per avere fin da gennaio il difensore olandese è di 3,5 milioni di euro, più bassa di quella ventilata nei giorni scorsi: i giallorossi sono convinti che per un calciatore di quel profilo, in scadenza a giugno, la cifra sia più che adeguata. L’Ajax da parte sua è già scesa dai 10 chiesti originariamente a 7 milioni. L’accordo dunque si può trovare a metà strada, intorno ai 5.

La Roma infatti ha il coltello dalla parte del manico, forte di un’intesa già raggiunta con il 21enne che ha manifestato la sua intenzione di trasferirsi fin da subito nella Capitale. Su Rensch ci sono anche Marsiglia e Napoli, interessate all’olandese però a parametro zero. Nelle prossime ore la trattativa andrà avanti, il finale sembra indirizzato. Con la soddisfazione di tutti.

