Pinto lascia aperto il mercato Roma: Kamara o Ndombele se parte Diawara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se Josè Mourinho aveva chiuso il mercato della Roma (“Non mi aspetto altri regali“), ieri Tiago Pinto lo ha riaperto rispondendo così alle domande su un possibile assalto a Kamara: “Abbiamo preso due giocatori ed è un buon lavoro, il mercato è sempre dinamico e può succedere qualunque cosa“.

Per poter regalare a Mourinho l’ultimo tassello serve però almeno una cessione. A lasciare Trigoria potrebbe essere Amadou Diawara, richiesto dal Valencia. Il giocatore però deve convincersi a lasciare la Capitale per trasferirsi in Spagna, compito che non appare così semplice nonostante il poco spazio trovato con Mou.

Se la Roma dovesse riuscire a piazzare il guineano, partirebbe l’assalto all’ultimo acquisto del mercato invernale. Il nome in auge resta Boubacar Kamara, 22 anni, mediano del Marsiglia che nasce come difensore centrale. E’ lui il grande obiettivo di Tiago Pinto e sul quale anche Mou è in pressing.

Per i quotidiani però in corsa resterebbe anche Tanguy Ndombele del Tottenham: il giocatore è pronto a lasciare Londra, affare possibile in prestito, la formula tanto gradita dalle parti di Trigoria.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Corriere dello Sport / Il Tempo