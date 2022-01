Roma in ansia per Pellegrini: si teme una ricaduta, oggi l’ecografia

AS ROMA NEWS – Roma di nuovo in ansia per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, schierato titolare da Mourinho, ha dovuto dare forfait pochi minuti prima dell’inizio della partita col Cagliari.

Durante il riscaldamento, al momento di provare le conclusioni verso la porta, il centrocampista giallorosso ha avvertito una fitta risentimento sulla stessa cicatrice dell’infortunio al quadricipite che lo aveva messo ko contro il Torino lo scorso 28 novembre.

Pellegrini per quell’infortunio era rimasto un mese lontano dai campi di gioco. Il timore in casa giallorossa è che possa esserci stata una ricaduta. Si spera di scongiurare questa ipotesi con i controlli che il calciatore svolgerà nelle prossime ore.

Certa la sua assenza in Coppa Italia nel match contro il Lecce di giovedì prossimo, ma il capitano rischia di saltare anche la gara contro l’Empoli in campionato.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Il Tempo