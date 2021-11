Pinto: “Niente instant-team, a gennaio proveremo a migliorare la squadra. Mou è allineato”. Ma lo Special One…

AS ROMA NEWS – Le dichiarazioni di ieri del general manager Tiago Pinto hanno riportato un po’ tutti con i piedi per terra. E oggi fanno scrivere fiumi di inchiostro sulle pagine dei quotidiani, che riportano le parole del dirigente e danno anche diverse interpretazioni sulla posizione di Mourinho al riguardo.

Niente instant-team (“Non abbiamo dubbi sul fatto di non volerlo fare“), ma una costruzione graduale della squadra nel corso delle sessioni di mercato da qui ai prossimi due anni, il progetto spiegato da Mourinho a inizio stagione e per il quale si è utilizzata più volte la parola chiave “tempo“.

E se in estate gli interventi saranno più corposi, a gennaio è difficile aspettarsi grandi cose considerate le difficoltà di quel mercato: “Se ci sarà la possibilità di fare qualcosa per migliorare, di sicuro la faremo. Non possiamo creare delle grandi aspettative perché sappiamo tutti com’è il mercato invernale ma siamo convinti che tutti insieme, come abbiamo fatto in estate, troveremo le soluzioni giuste per mantenere un approccio sostenibile e allo stesso tempo migliorare la squadra“.

E su tutto questo Mourinho è “allineato” con le idee del club: “Non sarebbe stato possibile prendere un allenatore come lui se non fossimo stati allineati nella strategia“. Pinto quindi parla di totale coesione tra la dirigenza e il tecnico, che è saldamente al fianco del club e del progetto con cui ha intenzione di far crescere la nuova Roma “sostenibile” ma anche vincente.

Non tutti i giornali però sono d’accordo su questo ultimo punto. Il Messaggero appare piuttosto scettico al riguardo, e oggi scrive: “L’importante è che Mourinho, come Pinto assicura, viaggi sulla stessa lunghezza d’onda del connazionale. Perché la serie di provocazioni e considerazioni lanciate nell’ultimo mese mal si conciliano con le rassicurazioni del gm“.

Ancora più dubbiosa appare La Repubblica (F. Ferrazza), che afferma: “Al di là delle dichiarazioni, Mourinho dà la sensazione di non essere poi troppo “allineato” e paziente rispetto a un gruppo che aveva forse sopravvalutato, in alcune sue componenti, la scorsa estate“. E ancora: “Nel mercato di gennaio (i Friedkin, ndr) non potranno mettere mano in maniera pesante al portafogli, dando a Mourinho i tanto attesi regali. Basterà al tecnico per continuare ad essere definito allineato?”.