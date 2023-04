Pinto senza sosta: dopo Aouar, Ndicka e Firmino ora punta Veltman

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho pensa al campo, Tiago Pinto invece scalda i motori e lavora alacremente sul mercato. Specie quelli dei parametri zero.

I giocatori che si libereranno a giugno infatti devono essere trattati già ora per riuscire a non farsi trovare impreparati: non a caso qualche giorno fa è stato visto a Roma il centrocampista del Lione Houssem Aouar, col quale Pinto sembra essere già in parola.

Il gm sta poi cercando di trovare l’intesa anche con Evan Ndicka, 23 anni, difensore centrale di piede mancino che a fine anno lascerà l’Eintracht Francoforte. Stando a quanto rivela oggi Leggo (F. Balzani), la Roma in questi giorni sta cercando di chiudere l’accordo con il francese.

Ma Pinto non vuole fermarsi qui: per l’attacco infatti si tratta con gli agenti di Roberto Firmino, 31 anni, attaccante brasiliano del Liverpool. Obiettivo a parametro zero anche per la fascia destra: Joel Veltman, anche lui 31enne, terzino olandese del Brighton, ha il contratto in scadenza nel 2023 e la Roma ci sta provando.

Fonte: Leggo