“ON AIR!” – CIARDI: “Mou sa fare la differenza in questo momento della stagione”, ROSSI: “Su Pellegrini sloganismo da laziali”, PUGLIESE: “Se lo recuperi può diventare fondamentale”, FOCOLARI: “Solo cose positivi ieri sera”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quattro partite contro le lombarde nelle prossime quattro giornate di campionate, praticamente è Roma contro la Lega Lombarda, e poi vai a Bologna. Sarà un calendario duro. Oltre alla stanchezza fisica, inciderà quella mentale: bisogna saper fare turn-over, e qui si entra nel giardino di casa di Mourinho. Lui questo tipo di gestione lo fa da anni. Secondo o terzo posto non consegna medaglie, ma Roma in Champions e semifinale di Europa League sarebbe un grande risultato, anche se non un miracolo. Ma nessuno poteva pensare dopo la sconfitta nel derby e col Sassuolo che la Roma sarebbe stata al terzo posto e avrebbe avuto 5 punti di vantaggio sull’Inter. Merito di questo signore qua che abbiamo in panchina, che a questo punto della stagione sa fare la differenza più di tanti altri suoi colleghi…”

David Rossi (Rete Sport): “Su Pellegrini si continua a fare l’errore di fare una discussione sul valore del calciatore, e non su quello che rappresenta. Lui è il capitano dell’AS Roma, vi può piacere o meno. Il capitano è il capitano, punto. Il calcio ha quelle regole non scritte che si tramandano di generazione in generazione. Annate in curva sud a parlare di “Lollo vostro“. Se volete fare i coatti delle vostre idee, fatelo con chi lo è almeno quanto voi. A me che Pellegrini è forte o non è forte non mi interessa, non conta il valore, il capitano vale come la Roma, il problema non è se è forte o meno. E’ il capitano. Questa cattiveria, questa cosa di dire “Lollo vostro” è un sloganismo da laziali. Con la Roma che ha vinto 3 a 0 una partita complicatissima, e il tifoso della Roma che fa? Invece di dire grandi, sta perdendo tempo a dire “eh ma non è che mo Pellegrini…“. Questo dopo un 3 a 0, terza in classifica, e con Roma-Feyenoord alle porte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sarri ha detto chiaro che la Lazio è una squadra provinciale che mira solo ad arrivare sopra la Roma. Questo è un secondo posto che non vale niente, pompato dagli organi di stampa. C’è stato addirittura chi su Il Messaggero che scrive che è incredibile che un uomo che non è mai stato al potere del centro del potere calcistico è secondo in Italia. Udite, udite: Lotito non è al centro del potere calcistico in Italia… Su Mourinho, lui è stato ammazzato questa settimana, sulla Gazzetta è stato addirittura intervistato Cassano per far prendere in giro il nostro allenatore. Pinto poteva dire due parole a riguardo. Mourinho è al terzo posto, facendo però tutte le partite che Gesù Cristo gli ha chiesto di fare. Lui nonostante abbia dei giocatori ridotti e tante partite da giocare, ti porta ad essere terzo e con la chance di arrivare in una semifinale di una coppa importante come l’Europa League. Sarri può essere secondo perchè tutte le squadre che giocano in Champions ed Europa League, poi in campionato perdono. Tutte. Tranne la Roma. E c’è ancora chi tira fango su Mourinho, è veramente incredibile…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La partita di ieri nascondeva mille insidie, l’Udinese aveva ripreso un buon cammino, e poi c’erano le fatiche di Rotterdam. Mai mi sarei immaginato una vittoria così netta, vanno fatti gli applausi a Mourinho, alla squadra, ma anche allo stadio che è stato meraviglioso ed encomiabile, a cominciare dall’aver fatto quello striscione a capitan Pellegrini. Mi piace che sia una vittoria romana e romanista, che abbiano lasciato il segno Bove e Pellegrini, e che il capitano sia tornato al gol su azione dopo oltre 500 giorni, perchè secondo me è un giocatore che può essere fondamentale. Riaverlo a certi livelli è fondamentale per il rush finale della Roma. Nessun segnale di entusiasmo, ma Belotti lotta e dà l’assist, e Abraham fa il gol del tre a zero: segnali di risveglio da parte degli attaccanti, e anche questo è un aspetto importante…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La vittoria di ieri consolida il terzo posto. I giocatori ci sono, sono in palla, e poi sono stati recuperati alcuni calciatori prima del previsto. Avere 5 punti sulla quinta, che ora è l’Inter, ci mette in una condizione positiva. E ora affronti la partita contro il Feyenoord con la testa più libera, e questo è molto importante. Il rigore sbagliato da Cristante e quello parato da Rui Patricio? Ho subito pensato a giovedì e alla possibilità che la partita possa essere decisa dal dischetto… La Roma ha la possibilità di arrivare fino in fondo sia in campionato che in coppa: la rosa non è larghissima, ma quando i giocatori stanno bene hai quei 14-15 che puoi alternare e che sono giocatori che possono giocare titolari in squadre di Serie A di medio-alta classifica…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma secondo me ieri dal punto di vista tattico ieri ha fatto una delle migliori partite della stagione. Non fa spettacolo? Secondo me ha fatto spettacolo nel non aver fatto giocare l’avversario…La Roma, con tutti i suoi difetti, non sarà la migliore squadra del mondo, nemmeno d’Italia, ma nemmeno la peggiore come viene ogni tanto descritta… L’argomento che teneva banco al bar è che un nostro portiere ha parato un rigore: per anno abbiamo avuto portieri che si accasciavano al suolo, mentre invece ieri Rui Patricio gliel’ha perfino bloccata. Cristante ha sbagliato il suo secondo rigore, sempre calciato in quel modo, e sempre con l’Udinese…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ stata una buona partita, soprattutto perchè venivi da una partita difficile in Olanda, ma non c’è stata ripercussione fisica. La squadra ha reagito bene. Bravo Rui Patricio a sventare l’occasione di riaprire la partita. E’ venuta fuori la qualità che ti permette poi di vincere le partite: Pellegrini, Wijnaldum, che sta tornando quello di prima… Il gol di Abraham per lui può valere molto. Recuperare questi calciatori sarà fondamentale, in attesa del rientro di Dybala. Se poi cominci ad avere 2-3 calciatori che possono farti vincere le partite, questo fattore può essere fondamentale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ieri ha fatto la prova generale per il Feyenoord, ha giocato una partita importante, e ultimamente non è che gli succedeva spesso. La nota positiva è Pellegrini, con la tifoseria che ha dato uno stimolo incredibile al ragazzo, che era sotto botta. Lui ieri sera ha dato una grande dimostrazione. Belotti generoso, ma ha fatto un assist da centrocampista di classe, non pensavo che fosse capace di finezze del genere. E poi Bove, ha dimostrato di essere pronto. Solo cose positive per la Roma stavolta, non c’è dubbio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato una bella partita, e non era scontato: è l’unica che ha giocato le coppe ad aver vinto, e non è irrilevante né casuale. Ha vinto con grande autorevolezza contro un’Udinese affamata di punti, perchè c’è un po’ di tensione a Udine. Il gol di Pellegrini sembra facile, ma controllare quel pallone e metterlo in rete non è una giocata banale. La Roma va incontro alla partita col Feyenoord con maggiore fiducia, e ha 5 punti di vantaggio sulla quinta: la Lazio ha la Champions in mano, ma anche la Roma ha un buon vantaggio. Certo, il calendario non è facile: ha l’Atalanta, Inter, Milan, Fiorentina…ma ora è messa bene, anche dal punto di vista mentale…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!