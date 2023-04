Gli ultras del Feyenoord sono a Napoli: lo scatto in compagnia dei tifosi partenopei (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto come previsto. I tifosi del Feyenoord erano attesi a Napoli dagli ultras azzurri con i quali vivranno la sfida di Champions League col Milan, gara di ritorno dei quarti di finale, in programma domani alle 21 al ‘Maradona’.

Quindi nella giornata di mercoledì gli ultras olandesi dovrebbero spostarsi a Roma, dove giovedì (ore 21) all’Olimpico ci sarà la gara di ritorno di Europa League con i giallorossi.

La trasferta è vietata ai supporters del Feyenoord, così come lo era all’andata per i romanisti, ma tifosi olandesi erano attesi comunque nella capitale.

In uno scatto che circola sui social, intanto, si vedono i tifosi del Feyenoord in posa insieme a quelli napoletani proprio sul lungomare della città campana.